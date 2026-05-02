VIDEOS. Con al menos 2 millones de asistentes: así luce Copacabana con el impresionante show de Shakira en Brasil
Con un espectáculo de drones se dio inicio a la masiva presentación de la artista colombiana en Río de Janeiro.
Con una hora de retraso, partió el tan esperado show de Shakira, en el marco del festival “Todo Mundo no Rio” en pleno Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.
Pese a esto, han confirmado que hasta las costas brasileñas se desplazaron, por lo menos, 2 millones de personas para ver el espectáculo de la colombiana, según reportó TV Globo.
Justo antes de que comenzara la presentación de la artista latina, un espectáculo de drones deleitó a los presentes en Copacabana.
Tras el show en los cielos, asomó sobre la tarima Shakira y comenzó su presentación en una playa Copacabana repleta de fans. A continuación, algunos registros:
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