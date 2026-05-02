Con al menos 2 millones de asistentes: así luce Copacabana con el impresionante show de Shakira en Brasil / Agencia Getty

Con una hora de retraso, partió el tan esperado show de Shakira, en el marco del festival “Todo Mundo no Rio” en pleno Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

Pese a esto, han confirmado que hasta las costas brasileñas se desplazaron, por lo menos, 2 millones de personas para ver el espectáculo de la colombiana, según reportó TV Globo.

🇧🇷 | Se estima que unos 2 millones de personas estarán presentes en el concierto de Shakira en Copacabana, Brasil. Así se vive el ambiente: pic.twitter.com/mdYGEqyOA0 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 2, 2026

Justo antes de que comenzara la presentación de la artista latina, un espectáculo de drones deleitó a los presentes en Copacabana.

🇧🇷 | AHORA: Espectáculo de drones previo al show de Shakira en Río. pic.twitter.com/iyOlV3xngi — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 3, 2026

Tras el show en los cielos, asomó sobre la tarima Shakira y comenzó su presentación en una playa Copacabana repleta de fans. A continuación, algunos registros:

🚨ATENÇÃO: TV Globo confirma 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana para assistir ao show de Shakira. pic.twitter.com/jhfbZQsn7R — CHOQUEI (@choquei) May 3, 2026