Fiscal nacional alerta por aumento de secuestros en Chile: “Ha evolucionado muy mal”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, encendió las alertas por el aumento de los secuestros en Chile, asegurando que este tipo de delitos ha tenido una evolución preocupante en los últimos años.

Sus declaraciones se dieron durante la cuenta pública del Ministerio Público, en medio de recientes casos que han generado impacto, como los ocurridos en Estación Central y San Miguel.

En ese contexto, la autoridad fue categórica: “Ha evolucionado muy mal, lamentablemente”, señalando que tanto los secuestros como la extorsión eran fenómenos poco habituales en el país.

“Es motivo de preocupación”

Según cifras de la Fiscalía Nacional, en 2024 se registraron 868 casos de secuestro, lo que representa un alza de 2,1% en comparación con el año anterior. No obstante, el mayor salto se produjo en 2022, cuando pasaron de 492 en 2021 a 826, marcando un incremento de 68%.

Al respecto, Ángel Valencia reconoció que, si bien este delito ha existido históricamente en Chile, el volumen actual “es un motivo de preocupación”, especialmente por su vínculo con estructuras de crimen organizado.

Agencia UNO | Imagen complementaria / Francisco Castillo Ampliar

Ante esto, defendió las acciones adoptadas por la institución, entre ellas la implementación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que inicialmente estaba enfocado en homicidios, pero que luego amplió su alcance a secuestros .

Según explicó, esta estrategia ha permitido reducir los niveles de impunidad. “Ha aumentado muy significativamente la cantidad de personas formalizadas y condenadas en delitos de secuestro”, afirmó.