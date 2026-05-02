No sabía que estaba embarazada y dio a luz en el baño de la casa: “Iba a clase, al gimnasio, salía...” / Getty Images

Una sorprendente historia es la de Belu González, una joven estudiante de veterinaria de la comuna de Contulmo, en la región del Biobío, quien se enteró que estaba embarazada justo al momento en que dio a luz a su hijo.

La propia joven relató su embarazo asintomático a través de su cuenta de TikTok. “En los embarazos crípticos, o con síntomas muy leves, uno puede darse cuenta ya avanzado el periodo del embarazo o, como me pasó a mí, solamente en el momento en que ya el bebé va naciendo”, contó.

Por medio del registro compartido en redes sociales, González detalló que “me operé de banda gástrica y tuve bastantes consecuencias negativas por mi irresponsabilidad, no tuve cuidados con las proteínas y vitaminas”.

De hecho, explicó que sufría de vómitos y otras molestias que atribuía a la cirugía. “Hacía mi vida, iba a clase, al gimnasio, salía a carretear, salía de repente a algún trekking, todo sumamente normal. Y nunca presenté síntomas que fueran evidentes respecto del embarazo”, indicó.

“Tenía presente en mi vida hace varios años que no iba a ser mamá, lo tenía claro. Era una decisión mía y por eso me cuidaba. Pero bueno, llegó Juan Pablo porque al final tenía que llegar, es lo que creo”, expresó.

“Quedé en shock”

“Empecé a sentirme muy mal, de forma extraña. Sabía que algo estaba pasando con mi cuerpo, pero no sabía qué. Tenía mucho miedo, con la sensación que me iba a morir”, relató.

No obstante, cuando llegó su mamá, ella se percató de qué se trataba. “Quedé en shock, le decía que no, que yo sabía que no estaba embarazada. Mi mamá me dijo: ‘Hija, sí, es un bebé’”, recordó.

Fue en ese momento que la joven comenzó a pujar con todas sus fuerzas en el baño de su casa, lugar en el que terminó naciendo Juan Pablo. “Yo estaba medio cruzada y cayó al piso. Lo veo completo, como un bebé formado. Ahí es cuando más me asusté y creo que perdí un poco el conocimiento, estaba todo lleno de sangre”, sostuvo.

La joven terminó siendo llevada junto a su bebé al centro médico de Contulmo y luego al Hospital de Curanilahue. “Cambió mi vida en 180 grados, pero estoy muy feliz, disfrutando de la oportunidad que me entregó Dios de ser mamá. Y si llegó de esta forma, es por algo”, cerró.