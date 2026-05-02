La torpeza de Maximiliano Falcón que facilitó la increíble remontada contra el Inter Miami en la MLS / Leonardo Fernandez

En un partido de locos por la MLS, el Inter Miami sigue sin poder ganar en su remozado estadio tras sufrir una increíble derrota a manos del Orlando City.

El desarrollo del encuentro estaba a pedir de boca para el plantel que lidera Lionel Messi, que se despachó con un gol y una asistencia a Telasco Segovia antes de los 35 minutos de juego.

Ello, sumado a la apertura de la cuenta por parte de Ian Fray, tenía al elenco que es propiedad de David Beckham con un cómodo 3-0 a favor.

Sin embargo, el argentino Martín Ojeda se robó las miradas al concretar un triplete para igualar el marcador.

Eso sí, su último tanto fue gracias a una torpe acción del excentral de Colo Colo, Maximiliano Falcón, quien por seguir en un tiro de esquina a Iago Teodoro terminó derribándolo sin pelota de por medio, cuestión que derivó en el penal con que el marcador quedó 3-3.

¿QUÉ TE PARECIÓ? Cobraron penal a favor de Orlando City ante Inter Miami por esta infracción de Maxi Falcón. Leo Messi no lo podía creer y se ganó la amarilla por protestar.



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Para peor, en el tercer minuto de descuento, Tyrese Spicer concretó el 4-3 y la remontada para Orlando City.

Así las cosas, el clásico de Florida terminó siendo un partidazo, pero con derrota para el elenco que hoy es dirigido por el ex DT de la U, Ángel Guillermo Hoyos.