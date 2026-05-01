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Carabinero chocó ebrio en Rancagua: dejó un herido de gravedad, huyó del lugar y simuló un robo

El ahora exfuncionario intentó denunciar el robo de su automóvil tras darse a la fuga, pero terminó arrestado y enfrentará el control de detención este sábado.

Mario Vergara

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile / AgenciaUno

Un grave incidente protagonizado por un carabinero en servicio activo sacudió la madrugada de este viernes a la comuna de Rancagua, en la Región de O’Higgins.

El funcionario, que conducía en estado de ebriedad, colisionó con otro vehículo en el sector de calle Lastarrias, dejando al conductor afectado con lesiones de carácter grave. Tras el impacto, el uniformado huyó del lugar sin prestar auxilio a la víctima, quien actualmente se encuentra internada en la Clínica Fusat.

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En un intento por evadir la justicia, el involucrado se presentó posteriormente en una unidad policial para denunciar el supuesto robo de su vehículo. Sin embargo, la maniobra fue descubierta y terminó con su detención inmediata. Ante la gravedad de los hechos, el fiscal de turno instruyó peritajes a la SIAT de Carabineros, mientras que la unidad de Asuntos Internos inició un sumario administrativo, informa Emol.

Expulsión y condena institucional

A través de un comunicado oficial, la Prefectura de Carabineros “Cachapoal” informó la expulsión inmediata del funcionario, calificando su conducta como “individual” y contraria a los valores de la institución. “Reafirmamos nuestra política de tolerancia cero ante cualquier acto que vulnere la ley, ponga en riesgo la integridad de las personas o debilite la confianza pública”, señaló la misiva. Todos los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y el ahora exuniformado pasará a control de detención este sábado.

Preocupante patrón de conducta

Este suceso se registra a poco más de una semana de un hecho similar ocurrido en la Región Metropolitana. En dicho caso, siete carabineros protagonizaron un choque y huyeron del lugar sin prestar ayuda a la víctima, quien lamentablemente falleció. La repetición de este tipo de conductas de omisión de auxilio por parte de miembros de la fuerza pública ha encendido las alarmas sobre el cumplimiento de la doctrina institucional en situaciones de emergencia.

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