Fallo inédito en Chile: condenan a hombre por suicidio femicida en comuna de La Florida

Este sábado, la Fiscalía de Género Oriente calificó como un hecho histórico la condena dictada contra un sujeto por el delito de suicidio femicida, en un caso ocurrido en la comuna de La Florida de la región Metropolitana.

De acuerdo con la información entregada por el organismo, el 14° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió condenar al imputado a cuatro años de presidio efectivo, sin posibilidad de acceder a penas sustitutivas.

Se trata de la primera sentencia de este tipo obtenida por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente , lo que —según destacaron— establece un precedente en la persecución de delitos asociados a violencia de género.

Los hechos se remontan al 8 de marzo, cuando la víctima murió tras un suicidio que, de acuerdo con la investigación, estuvo precedido por episodios de violencia intrafamiliar ejercidos por el condenado.

Desde la Fiscalía explicaron que el delito de suicidio femicida sanciona a quien provoca la muerte de una mujer cuando esta es consecuencia directa de agresiones previas, en un contexto de violencia sostenida.

El caso fue relevado por las autoridades como un avance en el reconocimiento y sanción de formas de violencia que pueden derivar en consecuencias fatales, incluso sin la intervención directa del agresor en el momento de la muerte.