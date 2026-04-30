Detienen a dos sujetos en Curicó: uno tenía alerta roja de Interpol por terrorismo y secuestro

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Este jueves, un control de tránsito en la región del Maule terminó con la detención de dos ciudadanos extranjeros en la comuna de Curicó, tras ser sorprendidos con droga, antecedentes policiales y una orden de detención internacional.

El procedimiento fue realizado por personal del OS-7 de Carabineros de Talca en conjunto con la Tenencia de Carreteras, en el marco de fiscalizaciones preventivas en la Ruta 5 Sur orientadas a detectar el tráfico de drogas.

Durante el control vehicular, los efectivos fiscalizaron un automóvil con dos ocupantes, quienes al ser identificados fueron vinculados a diversas situaciones judiciales pendientes. Ambos corresponderían a ciudadanos venezolanos que habrían ingresado de manera irregular al país.

En el interior del vehículo se incautaron 224 gramos de ketamina y tres teléfonos celulares, elementos que, según la investigación, serían utilizados para la comercialización de drogas.

Uno de los hechos más relevantes del operativo fue la detección de una alerta roja vigente de Interpol respecto de uno de los detenidos, asociado a delitos de alta gravedad.

Al respecto, la prefecto coronel Evelyn Osses Vásquez señaló que, tras la coordinación con la oficina de enlace OCN Interpol de Carabineros, se confirmó la existencia de esta notificación internacional de captura.

En tanto, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal, Rodrigo Pizarro, detalló que uno de los imputados mantenía una orden internacional por delitos de secuestro, actos terroristas y asociación ilícita, mientras que el segundo registraba una orden de detención vigente en Chile.

Tras la detención, ambos fueron puestos a disposición de la justicia. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, medida que fue acogida por el Tribunal de Garantía, fijándose un plazo de cuatro meses para la investigación.