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Sernac emite alerta para más de 15 mil vehículos por falla técnica: este es el modelo de auto afectado

Los automóviles fueron comercializados entre marzo de 2011 y octubre de 2023. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Sernac emite alerta para más de 15 mil vehículos por falla técnica: este es el modelo de auto afectado

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para un modelo de auto por un posible defecto en la moldura del pilar A.

En concreto, Ford Motor Company Chile SpA informó sobre la alerta para sus vehículos marca Ford, modelo Explorer, comercializados en Chile entre marzo de 2011 y octubre de 2023. A continuación, una imagen referencial:

ADN

Según publicó el organismo, en algunos de estos vehículos: “Es posible que algunas de las grapas de la vestidura de la moldura exterior del pilar A no estén correctamente fijadas debido a un ensamble o reparación incorrecta".

Revisa también:

ADN

“Si esta condición ocurre, la moldura del pilar A podría estar faltante o floja; en consecuencia, si está floja podría desprenderse. Si esto sucede mientras se conduce, podría ocasionar un peligro para terceros y generar un riesgo de accidente", agregan.

Cabe señalar que la moldura del Pilar A corresponde a: “Una pieza de plástico vertical de color negro brillante que se encuentra a los costados del parabrisas delantero. El “Pilar A” es la estructura que sostiene el techo y enmarca el parabrisas. La moldura es el embellecedor exterior que cubre esa estructura metálica. Su función es estética y aerodinámica, ayudando a sellar el borde del vidrio para reducir el ruido del viento", explican.

De acuerdo a lo publicado por el ente fiscalizador, actualmente existen 15.935 unidades de estos vehículos en consumidores dentro del país.

¿Qué deben hacer los afectados?

Desde el Sernac hicieron un llamado a los consumidores a revisar si es que su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN (revisar aquí).

En caso de resultar afectado, los usuarios deben comunicarse directamente con la empresa para reemplazar la(s) moldura(s) del pilar A, cuya reparación tiene una duración de aproximadamente 45 minutos y es sin consto para los consumidores.

A continuación, los puntos de información:

  • Teléfono / Call Center: 800 470 408
  • Correo electrónico: acfordcl@ford.com
  • Sitio web: www.ford.cl
  • Sucursales: https://www.ford.cl/herramientas/concesionarios/
  • Centro de atención al Cliente: https://www.ford.cl/acerca/contacto/
  • Consulta de alertas de seguridad: https://www.ford.cl/support/recalls/

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