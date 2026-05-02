UC vuelve al ruedo en la Copa de la Liga: cuando enfrenta a la U de Concepción y quién transmite por TV / Sebastian Beltran Gaete

En el marco de la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2026, Universidad Católica continuará con su frenético calendario.

El elenco cruzado volvió el viernes desde Ecuador tras ganarle a Barcelona por Copa Libertadores y ahora deberá emprender viaje a Concepción, donde visitarán a la Universidad de Concepción.

Los de la franja precisan ganar en Collao con tal de mantener sus chances de clasificarse a semifinales de este nuevo torneo como punteros del grupo B, mientras que el “Campanil” precisa sumar los tres puntos o las ocpiones de seguir en carrera se verán reducidas al mínimo.

U de Concepción vs UC en vivo, en directo, online, y TV

El choque entre el cuadro penquista y el plantel cruzado lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 3 de mayo

12:30 horas | U de Concepción vs U Católica | Ester Roa Rebolledo