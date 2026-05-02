Lucero y su presente goleador en la U: “Pasaron varias cosas que fueron sumando para que el proceso fuera más lento” / Twitter @udechile

Si hay un nombre propio que ha tenido la capacidad de ir revirtiendo su presente en la U de Chile es Juan Martín Lucero, que pasó de no convertir en casi un año a hilvanar sus dos primeros goles en el elenco azul, incluyendo su aporte este sábado para el 5-0 sobre Deportes La Serena.

“Feliz por el resultado y el desempeño del equipo. Era muy importante revalidar lo que hicimos en el clásico. El equipo respondió a la altura, era difícil y lo hicimos ver fácil, te juegan mano a mano, se hace físico el partido, pero nos llevamos un gran resultado”, partió diciendo el “Gato” en conferencia de prensa.

Lucero afrontó el trabajo que ha debido hacer para tratar de dar vuelta su mal inicio de temporada con los azules. “El fútbol es así, convivimos con eso. Hay que estar preparado. Son momentos difíciles, hay que ser fuerte de la cabeza, es la exigencia de un club grande. Pasaron varias cosas que fueron sumando para que el proceso fuera más lento, pero confiando en los hábitos personales que, a la larga o a la corta, dan resultado”, recalcó, valorando la racha de goles que ha ido sumando.

“Es importante siempre para un delantero convertir goles, pero hay que seguir creciendo, todavía falta mucho y estamos acá para conseguir cosas importantes (...) Prefiero mil veces tener estas exigencias que estar en otro lugar. Es un grupo muy competitivo, está a la vista. Se fueron lesionando jugadores, pero el equipo está, se formó un gran equipo y de a poco se están viendo los resultados”, comentó Juan Martín Lucero, profundizando en su fórmula con tal de ir convirtiendo las pifias en aplausos, como sucedió hoy sábado cuando fue sustituido en La Portada.

“Me afirmé en el trabajo, en los hábitos en el día. Muchas veces no hay explicaciones. Prefiero tener tres situaciones y errar tres a no tener ninguna, pero aún así te entra la incertidumbre. Es trabajo, en el fútbol no hay mucho más que eso”, concluyó el atacante de la U de Chile.