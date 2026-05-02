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“Su labor fue determinante”: destacado arquitecto municipal de Temuco muere junto a su padre en naufragio en Toltén

Las víctimas fatales, junto a un sobreviviente que permanece en estado grave, realizaban pesca deportiva al momento del volcamiento de la embarcación.

Ruth Cárcamo

“Su labor fue determinante”: destacado arquitecto municipal de Temuco muere junto a su padre en naufragio en Toltén

Fue el pasado viernes cuando una embarcación con tres personas a bordo se volcó en Caleta La Barra, comuna de Toltén, dejando dos fallecidos y un sobreviviente en estado grave.

Las víctimas fatales corresponden a un padre y su hijo, este último arquitecto y funcionario de la Municipalidad de Temuco, institución que lo despidió a través de sus redes sociales.

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“El alcalde de Temuco y el honorable Concejo lamentan profundamente el fallecimiento de Francisco Vives Brun, arquitecto de la Secpla y funcionario que entregó un compromiso ejemplar al servicio público”, señalaron.

Municipio destaca su labor

Luego destacaron que “su labor fue determinante en la aprobación de los recursos para la reconstrucción del Mercado Municipal, además de su aporte como ITO del proyecto Eje Balmaceda”.

Según antecedentes preliminares, el motor de la embarcación se detuvo mientras los tripulantes realizaban pesca deportiva. A raíz de ello, el bote fue arrastrado mar adentro, lo que terminó provocando su volcamiento en la desembocadura del río Toltén.

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