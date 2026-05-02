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VIDEO. Palestino celebra a medias el fin de la mala racha goleadora de dos de sus delanteros: Everton le quitó el triunfo en la Copa de la Liga

Los árabes dilapidaron un 0-2 en contra, impidiéndole a su nuevo DT poder ganar por primera vez desde su intempestiva llegada al equipo.

Carlos Madariaga

Palestino celebra a medias el fin de la mala racha goleadora de dos de sus delanteros: Everton le quitó el triunfo en la Copa de la Liga

Palestino celebra a medias el fin de la mala racha goleadora de dos de sus delanteros: Everton le quitó el triunfo en la Copa de la Liga / CLAUDIO ROJAS/ AGENCIA UNO

Han sido semanas movidas para Palestino, que debió afrontar su choque con Gremio a mediados de la semana en Copa Sudamericana con DT nuevo, Guillermo Farré.

Ignacio González fue el héroe de aquella igualdad al tapar tres veces un disparo penal de Carlos Vinicius, pero el “Nacho” tuvo descanso este sábado en la visita árabe a Everton por la Copa de la Liga.

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Sebastián Salas fue el portero en Sausalito, donde Palestino pareció llevarse un triunfo cómodo y, de paso, acabando con malas rachas.

Quien abrió la cuenta para los tetracolores fue Gonzalo Tapia, que no convertía un gol desde hace casi un año, siendo el 11 de mayo de 2025 la última vez, ante Audax Italiano, por la Copa Chile.

Ronnie Fernández anotó, mediante lanzamiento penal, el 2-0, festejando tras casi dos meses, cuando el 24 de marzo le había anotado a Everton por Copa de la Liga en La Cisterna.

Sin embargo, Everton pudo reaccionar: Cristián Palacios descontó al cierre del primer tiempo con un genial tiro libre y, a los 86, Diego Oyarzún, con complicidad del portero Salas, decretó el 2-2 final que deja al cuadro de colonia al borde de la eliminación al quedar colista del grupo con apenas 2 puntos.

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