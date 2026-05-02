Hallan muerto a tripulante español en embarcación que navegaba en aguas internacionales: nave debió recalar en Iquique

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga la muerte de una persona al interior de una embarcación pesquera de bandera extranjera en la comuna de Iquique, región de Tarapacá.

Según informó la institución, el hecho ocurrió cuando la nave pesquera navegaba en aguas internacionales, frente a las costas del norte del país.

Ante esta situación, la tripulación debió recalar en el puerto de Iquique , hasta donde concurrieron detectives de la PDI junto a personal de la Armada.

“Se descartaría la participación de terceros”

El inspector Pablo Velázquez detalló que el hecho quedó al descubierto en la embarcación “Nueva Pleamar”, de capitanía española, donde “en su interior se encontraba una persona fallecida”.

Según antecedentes recabados, la víctima corresponde a un hombre de 55 años , de nacionalidad española, quien “al examen no presentaba lesiones externas, por lo que preliminarmente se descartaría la participación de terceras personas”, añadió el detective.

Esto será ratificado por el Servicio Médico Legal (SML), organismo que determinará la causa de muerte mediante la autopsia correspondiente.