;

Hallan muerto a tripulante español en embarcación que navegaba en aguas internacionales: nave debió recalar en Iquique

El cuerpo fue encontrado al interior de la embarcación pesquera “Nueva Pleamar”, en un hecho ocurrido mientras operaba frente a la costa norte.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga la muerte de una persona al interior de una embarcación pesquera de bandera extranjera en la comuna de Iquique, región de Tarapacá.

Según informó la institución, el hecho ocurrió cuando la nave pesquera navegaba en aguas internacionales, frente a las costas del norte del país.

Ante esta situación, la tripulación debió recalar en el puerto de Iquique, hasta donde concurrieron detectives de la PDI junto a personal de la Armada.

Revisa también

ADN

“Se descartaría la participación de terceros”

El inspector Pablo Velázquez detalló que el hecho quedó al descubierto en la embarcación “Nueva Pleamar”, de capitanía española, donde “en su interior se encontraba una persona fallecida”.

Según antecedentes recabados, la víctima corresponde a un hombre de 55 años, de nacionalidad española, quien “al examen no presentaba lesiones externas, por lo que preliminarmente se descartaría la participación de terceras personas”, añadió el detective.

Esto será ratificado por el Servicio Médico Legal (SML), organismo que determinará la causa de muerte mediante la autopsia correspondiente.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad