Habrían hallado droga en su departamento: lo que se sabe de la detención de Kaminski tras allanamiento por lavado de activos

Durante la madrugada de este martes, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron al animador de televisión y radio Francisco Kaminski en su departamento ubicado en la comuna de Las Condes, en el marco de un operativo simultáneo vinculado a una indagatoria por lavado de activos.

El procedimiento se inició cerca de las 05:00 horas, cuando efectivos de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado llegaron hasta el edificio residencial del comunicador, ingresando por un acceso posterior.

Según los antecedentes preliminares, en un inicio no existía una orden de detención en su contra; sin embargo, con el desarrollo de las diligencias, fue arrestado por infracción a la Ley 20.000, tras el hallazgo de droga en el inmueble.

El operativo formó parte de una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur, que incluyó allanamientos a más de 20 domicilios en distintas comunas de la Región Metropolitana —como Puente Alto, La Florida, La Reina y Lo Prado— además de procedimientos paralelos en las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

De acuerdo con información recabada, la causa principal estaría relacionada con una red dedicada a la venta irregular de vehículos, incluyendo automóviles clonados, con documentación falsificada y presunto origen ilícito, lo que también podría vincularse a otros delitos como tráfico de drogas y falsificación de instrumentos públicos.