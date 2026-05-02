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Amenaza de tormenta eléctrica obliga a la Fórmula 1 a adelantar la disputa del GP de Miami

Con tal de evitar la suspensión de la prueba por temas legales asociados a la emergencia climática, se reagendó la prueba.

Carlos Madariaga

Amenaza de tormenta eléctrica obliga a la Fórmula 1 a adelantar la disputa del GP de Miami

Amenaza de tormenta eléctrica obliga a la Fórmula 1 a adelantar la disputa del GP de Miami / Icon Sportswire

Este domingo, la Fórmula 1 volverá a tener la disputa de una carrera tras un mes de ausencia con la disputa del GP de Miami.

El italiano Kimi Antonelli se quedó con la pole position de cara a la prueba, agendada inicialmente para las 16:00 horas de Chile.

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Sin embargo, el clima dirá otra cosa, pues se proyectan tormentas eléctricas en el sur del estado de Florida a la hora de la carrera.

Dicha cuestión hubiera impedido a la FIA cualquier movimiento, pues la ley en Estados Unidos impide el desarrollo de actividades al aire libre en caso que haya riesgo de tormenta.

Por lo anterior, la organización de la Fórmula 1 resolvió adelantar en tres horas el inicio de la carrera, con lo que el GP de Miami comenzará a disputarse a contar de las 13:00 horas de nuestro país.

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