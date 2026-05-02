Muere motociclista tras choque con bus RED: conductor estaba bajo los efectos del consumo de drogas
Quien estaba con el control del transporte colectivo fue detenido tras el resultado del test, mientras continúan las diligencias investigativas.
Este sábado, un fatal accidente de tránsito se registró este sábado en la comuna de Puente Alto de la región Metropolitana, luego de que una motocicleta colisionara con un bus del sistema Red Movilidad.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 17:20 horas en la intersección de avenida Concha y Toro con avenida Luis Matte, en un sector donde se mantiene una vía exclusiva para buses.
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Producto del impacto, calificado como de alta energía, el motociclista falleció en el lugar. La víctima correspondería a un hombre de nacionalidad colombiana.
Según los primeros antecedentes, por causas que aún son materia de investigación, la motocicleta habría colisionado con el bus mientras este se desplazaba por la pista exclusiva.
Tras el accidente, personal de la SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica de lo ocurrido, mientras se mantiene interrumpida la pista de buses en dirección norte por avenida Concha y Toro.
En paralelo, Carabineros realizó un test de drogas al conductor del bus, el cual arrojó resultado positivo a cocaína. A raíz de ello, el chofer fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.
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