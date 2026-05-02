La emotiva reflexión de Eliseo Salazar ante el fallecimiento del expiloto Alex Zanardi / Agencia Uno / Getty Images

Este sábado, el mundo del deporte en Italia quedó conmovido luego de que se diera a conocer la muerte del expiloto Alex Zanardi.

A sus 59 años, fue un ejemplo de deportividad, considerando que extendió su vida deportiva más allá del automovilismo, donde fue campeón italiano y disputó 44 carreras de Fórmula 1.

Todo considerando que en 2001 perdió sus dos piernas en un accidente de pista, cuestión que no le impidió seguir ligado a la actividad física, pues terminó compitiendo en handbike, deporte paralímpico.

En 2020, Alex Zanardi volvió a sufrir físicamente tras chocar contra un camión durante una carrera de relevos en la Toscana, donde sufrió traumatismos faciales graves, siendo inducido a un coma desde entonces.

Su deceso provocó reacciones en todo el mundo, incluyendo la de un referente nacional del automovilismo, Eliseo Salazar, que compartió pista con el italiano en la temporada 1996 de la Indycar Series.

A través de sus redes sociales, el chileno aprovechó de recordar un partido de fútbol que protagonizó la grilla de pilotos de la Fórmula 1 de 1983, incluyéndolo, tras la muerte de Gilles Villanueve, la cual también precedió otro dramático fallecimiento, el de Riccardo Paletti.

“En Canadá 1982 veníamos de un accidente mortal de Villeneuve en su Ferrari, un par de meses antes. Y nos juntamos a jugar un partido de fútbol. Ahí estoy con la pelota, con De Angelis, Serra, Giacomelli, Cheever, Patrese y otros. Lo triste es que justo arriba de mi hombro derecho está Ricardo Paletti que unos días después falleciera en la largada de ese Grand Prix en Montreal, al estrellarse con la Ferrari de Pironi que se quedó detenida en la pole position”, recordó Eliseo Salazar, junto con presentar sus respetos a la memoria de Alex Zanardi.

“Un saludo al cielo hoy a otro italiano, Alex Zanardi, que nos dejó”, concluyó el mejor piloto chileno de la historia.