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Un circuito histórico regresa a la Fórmula 1: volverá a ser parte del calendario oficial desde 2027

La organización confirmó el retorno del Gran Premio de Turquía en Istanbul Park por las próximas cinco temporadas.

Bastián Lizama

Getty Images

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La Fórmula 1 oficializó este viernes el regreso del Gran Premio de Turquía al calendario del Campeonato Mundial a partir de la temporada 2027, marcando el retorno del circuito de Estambul a la máxima categoría del automovilismo tras seis años de ausencia.

El acuerdo firmado contempla un contrato de cinco años, por lo que la prueba se mantendrá en el calendario al menos hasta 2031. La última vez que se había realizado un Gran Premio en Turquía fue en 2021, donde el vencedor fue el finlandés Valtteri Bottas.

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La cita turca se disputó en nueve ocasiones: siete de forma consecutiva desde 2005 hasta 2011 y fue sede de los calendarios de emergencia que la Fórmula 1 debió armar debido a la pandemia del Covid-19 en 2020 y 2021.

Entre sus momentos memorables figura la consagración de Lewis Hamilton, quien en 2020 logró allí su séptimo título mundial e igualó el récord histórico de Michael Schumacher.

Tras el acuerdo, el presidente del país, Recep Tayyip ErdoÄŸan, declaró: “La Fórmula 1 se sitúa entre los eventos deportivos más importantes del mundo, distinguida por su espectacularidad, su joven afición y su liderazgo en tecnologías automovilísticas”.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, valoró el regreso de la competición a Turquía. “Estamos encantados de regresar a la increíble y vibrante ciudad de Estambul a partir de 2027 para emocionar a todos nuestros aficionados en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y desafiantes de la Fórmula 1″, afirmó.

Se espera que durante las próximas semanas se confirme la fecha exacta en que se vuelva a disputar el Gran Premio de Turquía en la Fórmula 1.

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