Confirman primeros casos de influenza aviar en Chiloé: SAG activó protocolos sanitarios

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó los primeros casos de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en la provincia de Chiloé, en la región de Los Lagos, tras el hallazgo de aves silvestres infectadas.

Según informó el organismo, los casos fueron detectados en un pato quetro encontrado en Ancud y un cisne de cuello negro hallado en Curaco de Vélez.

En ambos episodios, fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades, permitiendo una rápida respuesta de equipos técnicos que tomaron las muestras correspondientes.

Tras la confirmación, el SAG activó una serie de medidas sanitarias en las zonas afectadas, incluyendo monitoreo permanente, recolección de aves muertas y refuerzo de la bioseguridad en criaderos cercanos a la costa.

Al respecto, el jefe de campaña de influenza aviar del SAG en la región, Juan José Llantén, señaló que “la denuncia oportuna permite a los equipos técnicos actuar de manera rápida y segura”.

Las autoridades recordaron que el virus puede transmitirse a humanos, por lo que se recomendó no manipular aves enfermas o muertas y dar aviso inmediato a los canales oficiales.

Entre los síntomas que deben generar alerta se encuentran decaimiento, falta de coordinación, plumaje erizado, diarrea y muertes sin causa aparente.