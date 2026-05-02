Este sábado, la Fórmula 1 volvió con todo a la competencia con la carrera sprint del Gran Premio de Miami, con Lando Norris y McLaren dominando en la pista.

El británico largó desde la pole y no tuvo problemas para mantener su posición durante toda la carrera, mientras que su compañero, Oscar Piastri, tampoco tardó en adelantar a Charles Leclerc para tomar la segunda posición, la cual mantuvo hasta el final.

Lo más llamativo ocurrió con Mercedes, que ya había mostrado problemas en la clasificación y volvió a evidenciarlos en la sprint, especialmente con Kimi Antonelli. El líder del Mundial de Pilotos partía desde la primera fila, pero una mala largada lo hizo retroceder varias posiciones.

Norris retains the race lead, but Piastri moves up into P2 with Leclerc not far behind! 🤯⚔️



Here's how the start of the Sprint unfolded! 👇#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/owpsuu1KDc — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Para empeorar su situación, más adelante fue penalizado con cinco segundos por exceder los límites de la pista, cayendo del cuarto al sexto lugar, siendo superado por su compañero George Russell y por Max Verstappen.

Ferrari, que se mantiene competitivo, alcanzó el último puesto del podio con Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton terminó en la séptima posición. Pierre Gasly volvió a destacarse como “el mejor del resto” y sumó el último punto disponible. Isack Hadjar y Franco Colapinto completaron el top 10.

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