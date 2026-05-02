;

VIDEO. Se acabó el dominio de Mercedes: Lando Norris y McLaren arrasan en la sprint del GP de Miami de Fórmula 1

El actual campeón del mundo dominó por completo la carrera y su compañero, Oscar Piastri, no le perdió pisada. Los líderes del campeonato ni siquiera lograron subir al podio.

Javier Catalán

LAT Images

LAT Images / James Sutton

Este sábado, la Fórmula 1 volvió con todo a la competencia con la carrera sprint del Gran Premio de Miami, con Lando Norris y McLaren dominando en la pista.

El británico largó desde la pole y no tuvo problemas para mantener su posición durante toda la carrera, mientras que su compañero, Oscar Piastri, tampoco tardó en adelantar a Charles Leclerc para tomar la segunda posición, la cual mantuvo hasta el final.

Lo más llamativo ocurrió con Mercedes, que ya había mostrado problemas en la clasificación y volvió a evidenciarlos en la sprint, especialmente con Kimi Antonelli. El líder del Mundial de Pilotos partía desde la primera fila, pero una mala largada lo hizo retroceder varias posiciones.

Revisa también:

ADN

Para empeorar su situación, más adelante fue penalizado con cinco segundos por exceder los límites de la pista, cayendo del cuarto al sexto lugar, siendo superado por su compañero George Russell y por Max Verstappen.

Ferrari, que se mantiene competitivo, alcanzó el último puesto del podio con Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton terminó en la séptima posición. Pierre Gasly volvió a destacarse como “el mejor del resto” y sumó el último punto disponible. Isack Hadjar y Franco Colapinto completaron el top 10.

Así continúa la acción del Gran Premio de Japón: horarios

  • Qualy Carrera sábado 2 de mayo| 16:00 hrs
  • Carrera domingo 3 de mayo | 16:00 hrs

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad