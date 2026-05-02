Ñublense siembra el terror por partida doble: mete presión a la UC en la Copa de la Liga y despacha del torneo a Cobresal / MARCELO CÁCERES AGENCIA UNO

En el último partido de la jornada sabatina por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, Chillán fue testigo de un duelo de contrastes entre Ñublense y Cobresal.

4.078 espectadores llegaron al Nelson Oyarzún para seguir el duelo, donde los “Diablos Rojos” debieron trabajar para vulnerar la resistencia de un elenco que no gana desde mediados de febrero.

De hecho, Ñublense recién pudo comenzar a sacar adelante la faena en el segundo tiempo ante un conjunto minero compuesto mayormente por juveniles.

Al minuto 49, Gabriel Graciani, con una lucida maniobra personal, pudo abrir la cuenta en favor de Ñublense.

😮‍💨⚽💥 ¡Festejan los Diablos Rojos!



Gabriel Graciani sacó un remate para abrir el marcador de Ñublense ante Cobresal, por la cuarta fecha de la #CopaDeLaLiga2026, en este #MatchdaySábado.



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La distancia se mantuvo estrecha en el marcador, eso hasta la última jugada del encuentro, cuando Giovanny Ávalos selló el 2-0 para Ñublense, resultado que le permite a los chillanejos ser líderes del grupo B con 10 unidades, obligando a la UC a ganar mañana domingo a la Universidad de Concepción con tal de no perderles pisada.

En tanto, esta nueva derrota no solo elimina ya a Cobresal de la Copa de la Liga, sino que extiende una racha que los tiene ya con 13 partidos seguidos sin ganar entre todas las competencias, acumulando siete derrotas consecutivas.