Gran Premio de Miami de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV / NurPhoto

Tras un mes de espera, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con el cuarto gran premio de la temporada 2026 en Miami, Estados Unidos.

Kimi Antonelli llega a este Gran Premio como líder del campeonato de pilotos luego de sus victorias en China y Japón, logrando una ventaja de nueve puntos sobre su compañero de equipo George Russell, quien marcha en la segunda posición.

Mercedes asoma como el líder en el campeonato de constructores con 135 unidades. Su más cercano perseguidor, Ferrari, está a 45 puntos.

GP de Miami: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La cuarta fecha (4) de la Fórmula 1 en su temporada 2026 arranca este viernes 1 de mayo, desde las 12:00 horas de Chile, con la única práctica libre del fin de semana.

La clasificación sprint está programada para el mismo día a las 16:30 horas. En tanto, la carrera Sprint se disputará el sábado 2 de mayo desde las 12:00 horas, mientras que la clasificación para la carrera principal comenzará a las 16:00 horas.

El Gran Premio de Miami, en tanto, se correrá el domingo 3 de mayo desde las 16:00 horas.

En televisión, podrás verlo en vivo a través de las plataformas de ESPN y Disney+.

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