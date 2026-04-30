Gran Premio de Miami de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV
La cuarta ronda de la máxima categoría aterriza en el circuito de Miami. Kimi Antonelli buscará extender su ventaja frente a George Russell
Tras un mes de espera, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con el cuarto gran premio de la temporada 2026 en Miami, Estados Unidos.
Kimi Antonelli llega a este Gran Premio como líder del campeonato de pilotos luego de sus victorias en China y Japón, logrando una ventaja de nueve puntos sobre su compañero de equipo George Russell, quien marcha en la segunda posición.
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Mercedes asoma como el líder en el campeonato de constructores con 135 unidades. Su más cercano perseguidor, Ferrari, está a 45 puntos.
GP de Miami: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera
La cuarta fecha (4) de la Fórmula 1 en su temporada 2026 arranca este viernes 1 de mayo, desde las 12:00 horas de Chile, con la única práctica libre del fin de semana.
La clasificación sprint está programada para el mismo día a las 16:30 horas. En tanto, la carrera Sprint se disputará el sábado 2 de mayo desde las 12:00 horas, mientras que la clasificación para la carrera principal comenzará a las 16:00 horas.
El Gran Premio de Miami, en tanto, se correrá el domingo 3 de mayo desde las 16:00 horas.
En televisión, podrás verlo en vivo a través de las plataformas de ESPN y Disney+.
Gran Premio de Japón, horarios
- Práctica Libre 1 | viernes 1 de mayo | 12:00 hrs
- Clasificación Sprint | viernes 1 de mayo | 16:00 hrs
- Carrera Sprint | sábado 2 de mayo |12:00 hrs
- Qualy Carrera | sábado 2 de mayo| 16:00 hrs
- Carrera | domingo 3 de mayo | 16:00 hrs
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