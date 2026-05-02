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Bono Invierno 2026 se entrega desde mayo: quiénes son los beneficiarios y cuál es el monto

El aporte estatal se paga una vez al año y no requiere de una postulación previa. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Bono Invierno 2026 se entrega desde mayo: quiénes son los beneficiarios y cuál es el monto

Bono Invierno 2026 se entrega desde mayo: quiénes son los beneficiarios y cuál es el monto / Getty Images

Llegó mayo y con ello el inicio de la entrega de uno de los beneficios económicos más esperados por los chilenos: el Bono Invierno 2026.

La ayuda estatal se paga una vez al año y tiene como propósito aliviar los gastos que surgen durante los meses más fríos y lluviosos del año.

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Tal y como ha sucedido en versiones anteriores, el aporte no requiere de una postulación previa y se otorga automáticamente junto a la pensión de las personas que cumplen con lo requerido.

En esta ocasión, el Bono Invierno 2026 otorga un monto total de $81.257 a quienes resulten beneficiarios.

¿Quiénes reciben el Bono Invierno 2026?

Además de tener 65 años cumplidos al 1 de mayo, es necesario cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

  • Contar con una pensión contributiva inferior a $231.440. Dentro de esa cifra se consideran el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida. No se toman en cuenta el monto de la PGU o del Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV).
  • Ser pensionado de alguna de las siguientes instituciones: ISP, ISL, Dipreca, Capredena o Mutualidades de Empleadores/as.
  • Ser beneficiario/a de la Pensión Garantizada Universal.
  • Ser pensionado del sistema de AFP y compañías de seguro que reciban pensiones mínimas con garantía estatal o APSV.
  • Ser beneficiario de las pensiones de: Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura, Pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos o Pensión Contributiva de Exonerados Políticos.

Para conocer si es que se es beneficiario del Bono Invierno 2026, se puede revisar en el sitio web de ChileAtiende (disponible aquí), en donde se puede acceder solo con ingresar el RUT.

¿Cuándo se paga?

El pago del Bono Invierno 2026 está proyectado durante este mes de mayo, junto con el cobro de la pensión correspondiente.

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