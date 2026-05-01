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“Su salida nos sorprendió a todos, no sabemos por qué fue; le deseo mucho éxito donde vaya”

“No hablé nada con él”, reconoció Julio Fierro sobre la repentina salida del portero uruguayo Martín Rodríguez de Unión Española.

Bastián Lizama

Instagram @martinrodriguez

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El portero uruguayo Martín Rodríguez, quien llegó como refuerzo a Unión Española a comienzos de 2026, sorprendió en los últimos días al rescindir su contrato con el elenco de Independencia, luego de perder la titularidad frente a Julio Fierro.

Según información de ADN Deportes, la decisión del arquero charrúa responde a motivos personales: no logró adaptarse al país y la distancia con su familia terminó afectándolo. A esto se sumó su pérdida de protagonismo en el cuadro de colonia.

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El guardameta de 36 años comenzó la temporada como titular bajo la dirección técnica de Gonzalo Villagra, disputando los primeros tres partidos de la Primera B.

Sin embargo, tras la salida del DT y la llegada de Ronald Fuentes, Rodríguez fue relegado al banco de suplentes por Julio Fierro, quien se adueñó del puesto a partir de la fecha 5.

Precisamente, fue el propio Fierro quien se refirió al caso del golero uruguayo, reconociendo que la noticia lo tomó por sorpresa. “No hablé nada con él, pero para todos fue súper sorpresivo. No sabemos por qué fue, así que no me voy a meter mucho en ese tema", señaló el meta formado en Colo Colo tras la última victoria de Unión Española ante Curicó Unido.

De todas formas, el arquero chileno de 24 años tuvo palabras de afecto para Martín Rodriguez. “Ojalá le vaya bien a cualquier lugar que él vaya. Es una gran persona igual, así que le deseo mucho éxito a él y su familia”, agregó.

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