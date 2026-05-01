Unión vuelve a ganar en la B con polémico gol y su DT sorprende al plantel con esta frase: “Los voy a seguir cag...”

Unión Española vuelve a sonreír en la Primera B. En el inicio de la fecha 10, el equipo de Ronald Fuentes venció por 2-0 a Curicó Unido en el Estadio Santa Laura y sumó su segunda victoria consecutiva, que le permite acercarse nuevamente a los puestos de liguilla.

Patricio Rubio abrió el marcador de cabeza para el conjunto hispano (52′). Sin embargo, minutos después, a los 56′, Mitchell Wassenne protagonizaría la polémica de la noche al marcar un gol en una evidente posición de adelanto, que no fue advertida por ninguno de los jueces del partido.

😬⚽🔴🟡 FUE UN GOLAZO, PEEEEERO...



Mitchell Wassenne anotó el 2-0 de Unión Española ante Curicó Unido, en este #MatchdayJueves de la Fecha 10 por la #LigaDeAscensoCaixun 2026. ¿El problema? El ex Everton de Viña del Mar estaba en clara posición de adelanto en el inicio de la… pic.twitter.com/luAtLPTAlj — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 1, 2026

Con este resultado, y a la espera del resto de la fecha, Unión Española llegó a los 14 puntos y quedó en el octavo lugar de la tabla. Curicó, en tanto, solo tiene 10 puntos, aunque por ahora no peligra en la zona baja debido al pésimo arranque de Rangers, que solo suma dos unidades.

La reacción de Ronald Fuentes

Tras el partido en Independencia, el técnico de los hispanos habló en conferencia y valoró los tres puntos, aunque recalcó que el equipo aún debe seguir creciendo. “No es lo que quiero, quiero más todavía, siempre soy muy ambicioso en ese aspecto”, comenzó declarando.

“Nos está costando, hoy nos costó entre 20 o 25 minutos donde estuvimos muy erráticos nuevamente. Seguramente fue por la presión de los jugadores jóvenes de querer hacer las cosas bien, al menos por lo menos asumían y cuando se perdía el balón trataban de recuperarlo, pero en general creo que tenemos capacidades para hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hicimos en el primer tiempo sobre todo”, agregó.

En esa línea, el DT mantuvo la cautela de cara a los dos tercios que restan del torneo y reveló el claro mensaje que le transmitió al plantel de Unión Española. “Lo tomo con mucha tranquilidad y con mucha preocupación. Tranquilidad porque a los que le ha tocado jugar lo han hecho de buena manera y preocupación por el tema de las lesiones que hemos tenido, que han sido muchas traumáticas", afirmó.

“Sabemos que somos capaces de más, se los dije hoy día a los jugadores. Me van a perdonar la palabra, pero les dije ‘felicidades por el triunfo, buenísimo el segundo tiempo, pero los voy a seguir cagando a pedos para que sigamos siendo un mejor equipo’“, sentenció.