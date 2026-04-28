Duro golpe en Unión Española: fichaje estelar para luchar el ascenso rescindió su contrato

En plena competencia en la Primera B, Unión Española acaba de perder a uno de sus fichajes estelares para regresar a la Primera División, quien decidió renunciar de manera inmediata al club.

Según información de ADN Deportes, Martín Rodríguez, arquero uruguayo que llegó esta temporada a los “hispanos”, rescindió su contrato y regresará a su país en los próximos días.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la decisión responde a motivos personales, ya que no logró adaptarse al país y la lejanía con su familia terminó pasándole la cuenta.

En lo estrictamente deportivo, el guardameta de 36 años comenzó la temporada como titular con Gonzalo Villagra como entrenador, disputando los primeros tres partidos de la Liga de Ascenso.

Sin embargo, tras la salida del DT y la llegada de Ronald Fuentes, solo jugó en el estreno del nuevo estratega y luego fue relegado al banco de suplentes por Julio Fierro, quien se adueñó del puesto a partir de la fecha 5.