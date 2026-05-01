“Quiero aclarar que ningún club me ha llamado, tengo contrato aquí hasta fin de año”

Leonardo Valencia, volante de Deportes Concepción, salió al paso de los rumores sobre su posible salida del cuadro lila para regresar a Audax Italiano, elenco donde fue una de las grandes figuras del fútbol chileno en la temporada 2025.

A través de sus redes sociales, el mediocampista de 35 años se encargó de desmentir la información y descartó cualquier posibilidad de retornar a La Florida para el segundo semestre.

“Quiero aclarar que ningún club me ha llamado. Tengo contrato hasta fin de año en Deportes Concepción”, partió señalando el exjugador de Universidad de Chile y Colo Colo en su cuenta de Instagram.

“Sé el momento que está pasando la institución. Sigo trabajando para recuperar mi nivel y aportar mi granito de arena para salir de la zona que estamos”, añadió.

Valencia, quien llegó a Deportes Concepción a inicios de 2026, no lo ha pasado bien en sus primeros meses como jugador del “León de Collao”. En lo que va de la temporada, apenas registra un gol y una asistencia. A esto se suma el complejo presente del equipo, que marcha colista en la Liga de Primera con solo 8 puntos.