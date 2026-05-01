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“Quiero aclarar que ningún club me ha llamado, tengo contrato aquí hasta fin de año”

Leonardo Valencia negó los rumores sobre su posible salida de Deportes Concepción para regresar a Audax Italiano. “Sigo trabajando para recuperar mi nivel”, afirmó.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

Leonardo Valencia, volante de Deportes Concepción, salió al paso de los rumores sobre su posible salida del cuadro lila para regresar a Audax Italiano, elenco donde fue una de las grandes figuras del fútbol chileno en la temporada 2025.

A través de sus redes sociales, el mediocampista de 35 años se encargó de desmentir la información y descartó cualquier posibilidad de retornar a La Florida para el segundo semestre.

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“Quiero aclarar que ningún club me ha llamado. Tengo contrato hasta fin de año en Deportes Concepción”, partió señalando el exjugador de Universidad de Chile y Colo Colo en su cuenta de Instagram.

“Sé el momento que está pasando la institución. Sigo trabajando para recuperar mi nivel y aportar mi granito de arena para salir de la zona que estamos”, añadió.

Valencia, quien llegó a Deportes Concepción a inicios de 2026, no lo ha pasado bien en sus primeros meses como jugador del “León de Collao”. En lo que va de la temporada, apenas registra un gol y una asistencia. A esto se suma el complejo presente del equipo, que marcha colista en la Liga de Primera con solo 8 puntos.

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