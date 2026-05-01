Hospital chileno implementa nuevo tratamiento que reduce un 99% el riesgo de VIH / Burak Karademir

Este viernes 1 de mayo, el Hospital Regional de Talca comenzó a implementar un nuevo tratamiento que reduce en más de un 99% el riesgo de adquirir VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).

La iniciativa posiciona al recinto como uno de los hospitales públicos de la región que ofrece esta estrategia, ampliando el acceso a la prevención del VIH para la comunidad.

Al respecto, la infectóloga Carolina Chacón explicó que la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) está dirigida a personas mayores de 18 años con mayor riesgo de exposición.

“Es una herramienta fundamental para prevenir la transmisión del VIH, con evidencia científica robusta”, señaló.

Desde el área farmacéutica, Pía Solorza detalló que el tratamiento consiste en la toma diaria de medicamentos antirretrovirales que bloquean la replicación del virus en el organismo, generando una barrera preventiva.

El proceso incluye evaluación médica, exámenes para descartar infección, controles periódicos y seguimiento clínico. Además, la estrategia forma parte de un enfoque de prevención combinada que incorpora testeo, educación y acompañamiento.

Desde el hospital destacaron que la implementación de la PrEP busca reducir nuevos contagios y reforzar el acceso a herramientas preventivas, haciendo un llamado a la comunidad a informarse y consultar sobre este tratamiento.