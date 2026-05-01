Estudio internacional alerta por aumento de estos 11 tipos de cáncer en adultos jóvenes

Estudio internacional alerta por aumento de 11 tipos de cáncer en adultos jóvenes

Un estudio internacional encendió las alertas al detectar un aumento sostenido de 11 tipos de cáncer en adultos menores de 50 años, un fenómeno que preocupa a la comunidad científica.

La investigación, publicada en BMJ Oncology y liderada por equipos del Imperial College London, identificó al sobrepeso y la obesidad como el principal factor que ha crecido en paralelo con los diagnósticos.

Entre los cánceres que presentan alzas se encuentran:

Intestino (colorrectal)

Tiroides

Mieloma múltiple

Hígado

Riñón

Vesícula biliar

Páncreas

Endometrio

Boca

Mama

Ovario

Sin embargo, los expertos advierten que el exceso de peso no explica completamente el fenómeno.

“El aumento no tiene una sola causa”, señaló al respecto el investigador Marc Gunter, quien indicó que podrían influir factores como cambios ambientales, alimentación y la microbiota intestinal.