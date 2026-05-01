Estudio internacional alerta por aumento de estos 11 tipos de cáncer en adultos jóvenes
El alza sostenida se detectó en personas menores de 50 años y responde a múltiples factores como el sobrepeso.
Un estudio internacional encendió las alertas al detectar un aumento sostenido de 11 tipos de cáncer en adultos menores de 50 años, un fenómeno que preocupa a la comunidad científica.
La investigación, publicada en BMJ Oncology y liderada por equipos del Imperial College London, identificó al sobrepeso y la obesidad como el principal factor que ha crecido en paralelo con los diagnósticos.
Entre los cánceres que presentan alzas se encuentran:
- Intestino (colorrectal)
- Tiroides
- Mieloma múltiple
- Hígado
- Riñón
- Vesícula biliar
- Páncreas
- Endometrio
- Boca
- Mama
- Ovario
Sin embargo, los expertos advierten que el exceso de peso no explica completamente el fenómeno.
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“El aumento no tiene una sola causa”, señaló al respecto el investigador Marc Gunter, quien indicó que podrían influir factores como cambios ambientales, alimentación y la microbiota intestinal.
Pese a esta tendencia, el cáncer sigue siendo más frecuente en personas mayores. Aun así, el hallazgo refuerza la necesidad de fortalecer la prevención y profundizar la investigación sobre sus causas en población joven.
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