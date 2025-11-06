;

Por orden del ISP: retiran del mercado suplemento de Vitamina D por fallas en su calidad

El organismo llamó a revisar el número de serie afectado y no consumirlo si presenta alteraciones visuales.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Connect Images

El Instituto de Salud Pública (ISP) ordenó el retiro voluntario de un suplemento de Vitamina D tras detectar fallas en la calidad del producto.

Se trata de Altad Caps 50.000 UI en cápsulas blandas, utilizado para tratar la deficiencia de esta vitamina en adultos.

El problema fue reportado por el titular del medicamento, Eurofarma Chile S.P.A., quien alertó sobre estuches que contenían cápsulas en mal estado, con signos de fusión o derretimiento.

El lote afectado tiene número de serie 1543539 y fecha de vencimiento diciembre de 2026.

Revisa también

ADN

Por lo anterior, el ISP hizo un llamado a quienes hayan adquirido este producto a revisar el número de serie y no consumirlo si presenta alteraciones visuales.

La autoridad sanitaria recomendó acudir a un profesional de la salud si se está en tratamiento con este medicamento y recordó la importancia de adquirir suplementos en lugares autorizados.

ADN

Altad Caps 50.000 UI

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad