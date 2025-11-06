Por orden del ISP: retiran del mercado suplemento de Vitamina D por fallas en su calidad

El Instituto de Salud Pública (ISP) ordenó el retiro voluntario de un suplemento de Vitamina D tras detectar fallas en la calidad del producto.

Se trata de Altad Caps 50.000 UI en cápsulas blandas, utilizado para tratar la deficiencia de esta vitamina en adultos.

El problema fue reportado por el titular del medicamento, Eurofarma Chile S.P.A., quien alertó sobre estuches que contenían cápsulas en mal estado, con signos de fusión o derretimiento.

El lote afectado tiene número de serie 1543539 y fecha de vencimiento diciembre de 2026.

Por lo anterior, el ISP hizo un llamado a quienes hayan adquirido este producto a revisar el número de serie y no consumirlo si presenta alteraciones visuales.

La autoridad sanitaria recomendó acudir a un profesional de la salud si se está en tratamiento con este medicamento y recordó la importancia de adquirir suplementos en lugares autorizados.