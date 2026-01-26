ISP aprueba uso en Chile de medicamento más moderno que Ozempic para el control de peso y diabetes tipo 2

El Instituto de Salud Pública (ISP), tras la revisión de un Comité de Expertos, ha otorgado la aprobación para la distribución de Tirzepatida en Chile. El anuncio, realizado por el Laboratorio Adium, marca un hito en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) y el control de peso en pacientes con sobrepeso u obesidad, condiciones que impactan a millones de ciudadanos en el territorio nacional.

La Tirzepatida, desarrollada por el laboratorio Lilly, destaca por ser el primer y único medicamento aprobado que actúa como un agonista dual de los receptores GIP (péptido insulinotrópico dependiente de glucosa) y GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo-1). Esta fue aprobada en Estados Unidos por la FDA en 2023.

Sobre su funcionamiento y mecanismo de acción:

A diferencia de medicamentos como Ozempic, que solo imitan la hormona GLP-1, la Tirzepatida imita tanto la hormona GLP-1 como la hormona metabólica GIP. Hormona GIP: Estimula la producción de insulina para reducir el azúcar en la sangre y contribuye significativamente a la sensación de saciedad tras la ingesta de alimentos.

Estimula la producción de insulina para reducir el azúcar en la sangre y contribuye significativamente a la sensación de saciedad tras la ingesta de alimentos. Hormona GLP-1: Ayuda a reducir la liberación de azúcar por parte del cuerpo y retrasa el vaciado gástrico, lo que prolonga la falta de hambre y regula la digestión.

Ayuda a reducir la liberación de azúcar por parte del cuerpo y retrasa el vaciado gástrico, lo que prolonga la falta de hambre y regula la digestión. Administración: Se trata de una inyección semanal que replica los efectos de las incretinas naturales, influyendo además en la absorción de grasas y el metabolismo general.

Diferencias clave con tratamientos actuales: La principal distinción técnica radica en la capacidad de la Tirzepatida para actuar sobre dos vías metabólicas simultáneamente. Mientras que las terapias previas, como el popular Ozempic, se enfocaban exclusivamente en el receptor GLP-1 para regular la glucosa, la incorporación del componente GIP potencia la regulación de los procesos metabólicos relacionados con la digestión y el control del peso corporal.