;

ISP aprueba uso en Chile de medicamento más moderno que Ozempic para el control de peso y diabetes tipo 2

Al combinar los efectos de las hormonas GIP y GLP-1, el fármaco logra regular el azúcar en sangre y prolongar la sensación de saciedad de manera inédita.

Mario Vergara

Bajar de peso

Bajar de peso / Karl Tapales

El Instituto de Salud Pública (ISP), tras la revisión de un Comité de Expertos, ha otorgado la aprobación para la distribución de Tirzepatida en Chile. El anuncio, realizado por el Laboratorio Adium, marca un hito en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) y el control de peso en pacientes con sobrepeso u obesidad, condiciones que impactan a millones de ciudadanos en el territorio nacional.

La Tirzepatida, desarrollada por el laboratorio Lilly, destaca por ser el primer y único medicamento aprobado que actúa como un agonista dual de los receptores GIP (péptido insulinotrópico dependiente de glucosa) y GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo-1). Esta fue aprobada en Estados Unidos por la FDA en 2023.

Revisa también:

ADN

Sobre su funcionamiento y mecanismo de acción:

  • Acción Dual: A diferencia de medicamentos como Ozempic, que solo imitan la hormona GLP-1, la Tirzepatida imita tanto la hormona GLP-1 como la hormona metabólica GIP.
  • Hormona GIP: Estimula la producción de insulina para reducir el azúcar en la sangre y contribuye significativamente a la sensación de saciedad tras la ingesta de alimentos.
  • Hormona GLP-1: Ayuda a reducir la liberación de azúcar por parte del cuerpo y retrasa el vaciado gástrico, lo que prolonga la falta de hambre y regula la digestión.
  • Administración: Se trata de una inyección semanal que replica los efectos de las incretinas naturales, influyendo además en la absorción de grasas y el metabolismo general.

Diferencias clave con tratamientos actuales: La principal distinción técnica radica en la capacidad de la Tirzepatida para actuar sobre dos vías metabólicas simultáneamente. Mientras que las terapias previas, como el popular Ozempic, se enfocaban exclusivamente en el receptor GLP-1 para regular la glucosa, la incorporación del componente GIP potencia la regulación de los procesos metabólicos relacionados con la digestión y el control del peso corporal.

Contenido patrocinado

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad