Con “Zanahoria” Pérez de protagonista: dos chilenos aparecen en los mejores de la fecha de copas internacionales
El arquero de Palestino y un futbolista de Católica brillaron en la jornada de Libertadores y Sudamericana.
La fecha 3 de las copas internacionales dejó buenos resultados para el fútbol chileno, con la victoria de Universidad Católica ante Barcelona en Guayaquil, Audax rescatando un punto en Argentina y el épico empate de Palestino ante Gremio en La Cisterna.
Fue en este último encuentro donde Sebastián “Zanahoria” Pérez vivió una jornada histórica. El arquero “Árabe” contuvo tres lanzamientos penales a Carlos Vinicius y fue clave para salvar a su equipo.
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Conmebol publicó los equipos de la semana tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana, con la presencia del guardameta y un jugador “Cruzado” de gran cometido.
Clemente Montes aparece en el ranking del máximo torneo continental de Sudamérica, con un gol y una asistencia para Fernando Zampedri en la victoria ante Barcelona.
Por su parte, Pérez apareció en el equipo ideal de la Copa Sudamericana junto al futbolista Martín Sarrafiore de O´Higgins, que derrotó 2-0 a Boston River en Rancagua.
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