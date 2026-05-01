Con “Zanahoria” Pérez de protagonista: dos chilenos aparecen en los mejores de la fecha de copas internacionales

La fecha 3 de las copas internacionales dejó buenos resultados para el fútbol chileno, con la victoria de Universidad Católica ante Barcelona en Guayaquil, Audax rescatando un punto en Argentina y el épico empate de Palestino ante Gremio en La Cisterna.

Fue en este último encuentro donde Sebastián “Zanahoria” Pérez vivió una jornada histórica. El arquero “Árabe” contuvo tres lanzamientos penales a Carlos Vinicius y fue clave para salvar a su equipo.

Conmebol publicó los equipos de la semana tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana, con la presencia del guardameta y un jugador “Cruzado” de gran cometido.

Clemente Montes aparece en el ranking del máximo torneo continental de Sudamérica, con un gol y una asistencia para Fernando Zampedri en la victoria ante Barcelona.

Por su parte, Pérez apareció en el equipo ideal de la Copa Sudamericana junto al futbolista Martín Sarrafiore de O´Higgins, que derrotó 2-0 a Boston River en Rancagua.