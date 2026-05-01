Show gratuito de Shakira: dónde ver en directo la presentación de la cantante en Copacabana

Shakira dará un gran salto en su carrera de 36 años en el mundo de la música, y estará presente en el festival “Todo Mundo no Rio” en Brasil, siendo el espectáculo más grande de su trayectoria.

Fue durante el montaje de dicho show fue que la cantante colombiana sufrió la pérdida de uno de sus trabajadores en un trágico accidente.

Se estima que casi dos millones de persona estarán presentes en dicho evento, que es gratuito tanto de manera presencial como en formato online.

¿Dónde ver el nuevo show de Shakira en Brasil y a qué hora es?

La “Loba” se presentará el próximo sábado 2 de mayo en Copacabana a partir de las 20:45 horas.

La transmisión del concierto de Shakira estará disponible en distintos canales online. Uno de ellos es Multishow mediante su canal de Youtube.

Otra alternativa es TV Globo, que también lo tendrá disponible en su canal en dicha plataforma. La última opción, que no es gratuita, es el servicio de streaming Globoplay.