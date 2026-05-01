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Bombardeos israelíes dejan 12 muertos en el sur de Líbano

Entre los fallecidos hay cuatro mujeres, según el Ministerio de Salud libanés que también reportó al menos 12 personas heridas.

Información de

DW

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images / Anadolu

El ministerio de Salud de Líbano informó que 12 personas, incluyendo a un niño, murieron el viernes (01.05.2026) en ataques israelíes en el sur del país, donde el ejército de Israel había emitido una orden de evacuación pese a que está vigente un alto el fuego.

Un comunicado del ministerio indicó que ocho personas, entre ellas un niño y dos mujeres, murieron y otras 21 resultaron heridas en ataques contra la ciudad de Habbuch.

La agencia estatal NNA reportó “una serie de ataques intensos” menos de una hora después de que los habitantes fuesen llamados a evacuar.

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Otro ataque en la ciudad de Zrariyé, en la región de Saida, provocó cuatro muertes, entre estas las de dos mujeres, y cuatro heridos, entre los cuales hay un niño y una mujer, refirió el Ministerio al final del día.

El jueves, 17 personas perdieron la vida en ataques el sur de Líbano. En esa región, el Ejército israelí estableció una zona de 10 km de profundidad desde la frontera, vetada a la prensa y a la población, donde realiza demoliciones.

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