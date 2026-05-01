;

Donald Trump concreta amenaza contra Alemania por no brindar apoyo a su guerra con Irán

El presidente de EE.UU. tuvo un incidente verbal con el canciller Friedrich Merz, por el conflicto en Medio Oriente.

Información de

DW

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará cinco mil soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, anunció el Pentágono el viernes (01.05.2026).

Trump había amenazado con una reducción de tropas a principios de esta semana tras un enfrentamiento verbal con el canciller alemán, Friedrich Merz, quien afirmó el lunes que los iraníes estaban humillando a Estados Unidos en las negociaciones para poner fin a la guerra, que ya dura dos meses.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, indicó que se espera que la retirada se complete en los próximos seis a doce meses.

La medida adelantada por altos mandos también mostraría el descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con retirar tropas debido a la falta de apoyo de sus aliados eurorpeos en la guerra contra Irán.

Actualmente, el Ejército estadounidense tiene una presencia masiva en Alemania con más de 36.000 soldados en servicio activo, distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

Revisa también:

ADN

Nuevo cruce de críticas Trump-Merz

Ayer, Trump advirtió a Merz que debería ocuparse más de “arreglar” su país “roto” y poner fin a la guerra en Ucrania, que en “interferir” en el conflicto con Irán, en una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes.

El republicano acusó al líder europeo de no apoyar a EE.UU. en la guerra contra Irán y de creer “que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, además de recalcar que “¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!”.

Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto a Tel Aviv inició la guerra contra Teherán el 28 de febrero, sin consultar o comunicar nada previamente a sus socios de la OTAN.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad