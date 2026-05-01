Donald Trump concreta amenaza contra Alemania por no brindar apoyo a su guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará cinco mil soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, anunció el Pentágono el viernes (01.05.2026).

Trump había amenazado con una reducción de tropas a principios de esta semana tras un enfrentamiento verbal con el canciller alemán, Friedrich Merz, quien afirmó el lunes que los iraníes estaban humillando a Estados Unidos en las negociaciones para poner fin a la guerra, que ya dura dos meses.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, indicó que se espera que la retirada se complete en los próximos seis a doce meses.

La medida adelantada por altos mandos también mostraría el descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con retirar tropas debido a la falta de apoyo de sus aliados eurorpeos en la guerra contra Irán.

The Pentagon is planning to withdraw about 5,000 American forces from Germany, senior defense officials said Friday.



The officials characterized the move as a signal of President Trump's discontent with the level of assistance that European allies have offered in the U.S.-Iran… pic.twitter.com/DsNXulxxrl — CBS News (@CBSNews) May 1, 2026

Actualmente, el Ejército estadounidense tiene una presencia masiva en Alemania con más de 36.000 soldados en servicio activo, distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

Nuevo cruce de críticas Trump-Merz

Ayer, Trump advirtió a Merz que debería ocuparse más de “arreglar” su país “roto” y poner fin a la guerra en Ucrania, que en “interferir” en el conflicto con Irán, en una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes.

El republicano acusó al líder europeo de no apoyar a EE.UU. en la guerra contra Irán y de creer “que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, además de recalcar que “¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!”.

Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto a Tel Aviv inició la guerra contra Teherán el 28 de febrero, sin consultar o comunicar nada previamente a sus socios de la OTAN.