;

VIDEO. Luis Enrique y su viral respuesta ante cuestionamientos por su juego: “Opiniones de mier...”

El técnico español protagonizó un nuevo capítulo en conferencias de prensa.

Felipe Romo

Luis Enrique y su viral respuesta ante cuestionamientos por su juego: “Opiniones de mier...”

La Champions League vivió uno de los partidos más emocionantes de los últimos años con la ida de las semifinales entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, con un 5-4 que quedará en la historia del deporte.

Sin embargo este resultado levantó críticas al nivel defensivo de ambos conjuntos, generando un debate acerca sobre si estas propuestas futbolísticas “desvirtúan” los marcadores.

Esto fue abordado por el técnico del PSG Luis Enrique en conferencia de prensa previa al duelo de sus dirigidos ante Lorient, y dejó una viral respuesta fiel a su ácido estilo.

Revisa también:

ADN

“No creo que sea importante respetar todas las opiniones, porque si son opiniones de mierda no tienes que respetarlas”, comenzó el DT español.

Sabiendo que hay personas que le gusta jugar así, que son la mayoría y me incluyo, pero también hay gente a la que no”, continuó.

El exentrenador del FC Barcelona cerró su respuesta diciendo que “la gente que ama el fútbol disfrutó del juego, y eso es lo que importa”.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad