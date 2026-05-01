Luis Enrique y su viral respuesta ante cuestionamientos por su juego: “Opiniones de mier...”

La Champions League vivió uno de los partidos más emocionantes de los últimos años con la ida de las semifinales entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, con un 5-4 que quedará en la historia del deporte.

Sin embargo este resultado levantó críticas al nivel defensivo de ambos conjuntos, generando un debate acerca sobre si estas propuestas futbolísticas “desvirtúan” los marcadores.

Esto fue abordado por el técnico del PSG Luis Enrique en conferencia de prensa previa al duelo de sus dirigidos ante Lorient, y dejó una viral respuesta fiel a su ácido estilo.

“No creo que sea importante respetar todas las opiniones, porque si son opiniones de mierda no tienes que respetarlas”, comenzó el DT español.

“Sabiendo que hay personas que le gusta jugar así, que son la mayoría y me incluyo, pero también hay gente a la que no”, continuó.

El exentrenador del FC Barcelona cerró su respuesta diciendo que “la gente que ama el fútbol disfrutó del juego, y eso es lo que importa”.