Sebastián “Zanahoria” Pérez explica su hazaña ante Gremio y sorprende con esta confesión: “Pensé que…”

Sebastián “Zanahoria” Pérez vivió una noche soñada en la Copa Sudamericana. En una secuencia poco habitual en el fútbol, el arquero chileno atajó tres penales de manera consecutiva y se convirtió en el gran héroe de Palestino en el empate sin goles frente a Gremio, por la tercera fecha del Grupo D.

Al término del partido, el golero de 35 años atendió a ADN.CL en la zona mixta del Estadio La Cisterna y repasó su mágica noche copera. “Es algo inusual, he tenido noches importantes, donde he sacado grandes resultados, pero lo que pasó hoy día es algo atípico”, comenzó señalando.

“A veces uno ve también que los arqueros atajan tres penales, pero en una definición de penales, en los 90 minutos es muy difícil lo que pasó. Con el correr de los días y con el tiempo uno irá asimilando lo que pasó esta noche”, agregó.

Sobre los tres penales atajados a Carlos Vinícius, “Zanahoria” confesó que “en el segundo penal sí creo que me adelanté, él iba dando muchos pasos, nunca se decidía cuándo patear y me jugué un poquito antes”.

“Hay estudio, hay fortuna también. A veces uno puede ver muchos videos, pero es lo que va dictando en el en vivo, cómo está uno como arquero, cómo está el pateador también. Pensé que iban a cambiar de pateador, pero siguió el mismo, así que es un conjunto de cosas", complementó.

Además, el portero de Palestino reveló qué le dijeron sus compañeros tras el encuentro. “Me felicitaron, también había que mantener para mantener a Palestino en el partido. Si no era ganar, había que sumar para seguir con vida en la fase de grupo", remarcó.

Por último, Sebastián Pérez valoró el punto conseguido en La Cisterna. “Más allá de los penales, siempre sumar es positivo, nos deja con vida en la competencia. Sabemos que si queremos clasificar tenemos que sacar puntos importantes allá en Montevideo y en Brasil", sentenció.