La UC se sacude de las dudas y suma su segundo triunfo seguido como visitante en Copa Libertadores / MARCOS PIN

Universidad Católica llegó a Ecuador en medio de la incertidumbre tras hilvanar dos derrotas seguidas en la Liga de Primera, pero este miércoles el elenco precordillerano volvió a sorprender fuera de las sorpresas para ganar 2-1 a Barcelona en Guayaquil por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En un Monumental de Guayaquil con muchos claros en las tribunas, el elenco local intentó ejercer presión, pero el cuadro nacional fue administrando de buena manera el balón.

Fue así como poco a poco fue evitando que los del Guayas estuvieran acercándose en demasía a la portería de Vicente Bernedo.

La UC aprovechó los descuelgues de un Clemente Montes que brilló con su velocidad en el primer lapso, al punto que al minuto 17 desbordó para asistir a Fernando Zampedri, que en área chica desvió el balón para abrir la cuenta.

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Fernando Zampedri, con su olfato goleador, conectó un centro potente de Clemente Montes para anotar el 1-0 parcial de Universidad Católica ante Barcelona SC como visitante.



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Con un Barcelona desconcertado, cinco minutos más tarde, Montes conectó un pivoteo de Justo Giani para el 2-0.

¡GOOL DE LA UC: MONTES Y EL SEGUNDO PARA CATÓLICA! ⚽⚽



Clemente Montes aprovechó un pivoteo perfecto y en plena área chica conectó de cabeza para colocar el 2-0 parcial ante Barcelona SC en los 22 minutos.



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Universidad Católica aprovechó de administrar fuerzas en la humedad de Guayaquil, pero el desgaste de sus atacantes se terminó notando en el segundo tiempo.

Los ecuatorianos tomaron el control, aunque dejando espacios que Justo Giani, en un par de contragolpes, no pudo abrochar con tal de sentenciar el triunfo. Así, los locales quedaron con vida y, con un cabezazo de Milton Celiz al minuto 79, anotaron el descuento.

¡TESTAZO ARGENTINO PARA DESCONTAR! Milton Céliz la cruzó con un cabezazo y anotó el 1-2 de Barcelona SC vs. U. Católica.



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Barcelona intentó asechar la portería de Bernedo, pero tampoco se generó chances demasiado claras, más allá de algunas dudas del arquero en los descuentos.

Fue así como la UC selló el 2-1, sumando su segundo triunfo seguido como forastero y se mantiene de lleno en la pelea por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores tras igualar los 6 puntos de Boca Juniors y Cruzeiro.