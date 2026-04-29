;

VIDEOS. La UC se sacude de las dudas y suma su segundo triunfo seguido como visitante en Copa Libertadores

En un eficaz primer lapso, los cruzados se llevaron los tres puntos al imponerse ante Barcelona en Guayaquil.

Carlos Madariaga

La UC se sacude de las dudas y suma su segundo triunfo seguido como visitante en Copa Libertadores

La UC se sacude de las dudas y suma su segundo triunfo seguido como visitante en Copa Libertadores / MARCOS PIN

Universidad Católica llegó a Ecuador en medio de la incertidumbre tras hilvanar dos derrotas seguidas en la Liga de Primera, pero este miércoles el elenco precordillerano volvió a sorprender fuera de las sorpresas para ganar 2-1 a Barcelona en Guayaquil por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En un Monumental de Guayaquil con muchos claros en las tribunas, el elenco local intentó ejercer presión, pero el cuadro nacional fue administrando de buena manera el balón.

Revisa también:

ADN

Fue así como poco a poco fue evitando que los del Guayas estuvieran acercándose en demasía a la portería de Vicente Bernedo.

La UC aprovechó los descuelgues de un Clemente Montes que brilló con su velocidad en el primer lapso, al punto que al minuto 17 desbordó para asistir a Fernando Zampedri, que en área chica desvió el balón para abrir la cuenta.

Con un Barcelona desconcertado, cinco minutos más tarde, Montes conectó un pivoteo de Justo Giani para el 2-0.

Universidad Católica aprovechó de administrar fuerzas en la humedad de Guayaquil, pero el desgaste de sus atacantes se terminó notando en el segundo tiempo.

Los ecuatorianos tomaron el control, aunque dejando espacios que Justo Giani, en un par de contragolpes, no pudo abrochar con tal de sentenciar el triunfo. Así, los locales quedaron con vida y, con un cabezazo de Milton Celiz al minuto 79, anotaron el descuento.

Barcelona intentó asechar la portería de Bernedo, pero tampoco se generó chances demasiado claras, más allá de algunas dudas del arquero en los descuentos.

Fue así como la UC selló el 2-1, sumando su segundo triunfo seguido como forastero y se mantiene de lleno en la pelea por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores tras igualar los 6 puntos de Boca Juniors y Cruzeiro.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad