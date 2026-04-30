Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 30 de abril, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este jueves contempla un duelo por la Primera B.
Hoy, jueves 30 de abril, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará inicio a la décima fecha de la Primera B.
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La programación del fútbol chileno hoy 30 de abril comenzará a las 20:00 horas, en el estadio Santa Laura, donde Unión Española recibirá a Curicó Unido.
El duelo tendrá a Víctor Abarzúa como árbitro y será transmisión de TNT Sports Premium.
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