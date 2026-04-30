Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 30 de abril, y quién transmite? / Cristofer Devia/ Uno noticias

Hoy, jueves 30 de abril, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará inicio a la décima fecha de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 30 de abril comenzará a las 20:00 horas, en el estadio Santa Laura, donde Unión Española recibirá a Curicó Unido.

El duelo tendrá a Víctor Abarzúa como árbitro y será transmisión de TNT Sports Premium.