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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 30 de abril, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este jueves contempla un duelo por la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 30 de abril, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 30 de abril, y quién transmite? / Cristofer Devia/ Uno noticias

Hoy, jueves 30 de abril, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará inicio a la décima fecha de la Primera B.

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La programación del fútbol chileno hoy 30 de abril comenzará a las 20:00 horas, en el estadio Santa Laura, donde Unión Española recibirá a Curicó Unido.

El duelo tendrá a Víctor Abarzúa como árbitro y será transmisión de TNT Sports Premium.

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