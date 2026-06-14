Sistema frontal se fortalece y podría avanzar más de lo previsto: afectará a varias regiones de Chile

Un sistema frontal que se mantiene bajo monitoreo comenzó a consolidarse en los pronósticos meteorológicos y podría dejar precipitaciones en una extensa zona del país.

Según las proyecciones más recientes, el fenómeno ingresaría durante la mañana del viernes 19 de junio por la Región del Biobío, avanzando posteriormente hacia el Maule durante la tarde.

El frente continuaría desplazándose hacia el norte durante la madrugada y mañana del sábado 20 de junio, alcanzando varias regiones de la zona central.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que el sistema frontal abarcaría completamente algunas regiones de la zona central a medida que avance durante el fin de semana.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los expertos es que los modelos meteorológicos muestran la posibilidad de que las lluvias lleguen más al norte de lo habitual.

Si esa tendencia se mantiene en las próximas actualizaciones, sectores del sur de la Región de Coquimbo podrían recibir precipitaciones durante la noche del sábado.