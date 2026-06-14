;

Sistema frontal se fortalece y podría avanzar más de lo previsto: afectará a varias regiones de Chile

La última actualización de los pronósticos abrió una posibilidad que hasta hace pocos días parecía improbable.

Javiera Rivera

Sistema frontal se fortalece y podría avanzar más de lo previsto: afectará a varias regiones de Chile

Un sistema frontal que se mantiene bajo monitoreo comenzó a consolidarse en los pronósticos meteorológicos y podría dejar precipitaciones en una extensa zona del país.

Según las proyecciones más recientes, el fenómeno ingresaría durante la mañana del viernes 19 de junio por la Región del Biobío, avanzando posteriormente hacia el Maule durante la tarde.

El frente continuaría desplazándose hacia el norte durante la madrugada y mañana del sábado 20 de junio, alcanzando varias regiones de la zona central.

Revisa también:

ADN

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que el sistema frontal abarcaría completamente algunas regiones de la zona central a medida que avance durante el fin de semana.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los expertos es que los modelos meteorológicos muestran la posibilidad de que las lluvias lleguen más al norte de lo habitual.

Si esa tendencia se mantiene en las próximas actualizaciones, sectores del sur de la Región de Coquimbo podrían recibir precipitaciones durante la noche del sábado.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad