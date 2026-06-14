Suspenden clases en todos los colegios públicos de Cerrillos por emergencia ambiental tras gigantesco incendio

La Municipalidad de Cerrillos confirmó la suspensión de clases para este lunes 15 de junio en todos los establecimientos educacionales públicos de la comuna, en una medida adoptada junto al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Corina ante la emergencia ambiental que afecta al sector debido al gigantesco incendio registrado en la comuna.

La decisión fue adoptada tras coordinaciones entre el alcalde Johnny Yáñez y el director ejecutivo del SLEP, considerando las condiciones de calidad del aire registradas durante las últimas horas y los posibles efectos que estas podrían generar en la salud de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.

A través de un comunicado, las autoridades señalaron que la suspensión responde a la necesidad de proteger a la comunidad educativa. En esa línea, indicaron que “se ha determinado la suspensión de clases para este lunes 15 de junio en todos los establecimientos educacionales públicos de la comuna”.

Autoridades llaman a priorizar la salud de estudiantes y docentes

Desde el municipio explicaron que la medida preventiva busca resguardar a niños, niñas y adolescentes frente a los efectos derivados de la emergencia ambiental que afecta a Cerrillos. Asimismo, recalcaron que el monitoreo de la situación continuará durante las próximas horas en coordinación con los organismos competentes.

Junto con ello, la Municipalidad hizo un llamado a los sostenedores de establecimientos particulares y particulares subvencionados de la comuna a evaluar medidas similares, privilegiando la protección de la salud de sus comunidades escolares.

Por su parte, el SLEP Santa Corina informó que el servicio de alimentación de Junaeb permanecerá disponible para los estudiantes que lo requieran, pese a la suspensión de las actividades lectivas.

Las autoridades comunales señalaron que continuarán evaluando la evolución de la emergencia y que cualquier nueva determinación será informada oportunamente a través de los canales oficiales.