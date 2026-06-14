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Partidos del Mundial 2026 hoy, lunes 15 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este lunes contempla cuatro duelos.

Carlos Madariaga

Partidos del Mundial 2026 hoy, lunes 15 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

Partidos del Mundial 2026 hoy, lunes 15 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / ANDER GILLENEA

Hoy, lunes 15 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos son parte de la primera fecha del grupo G y dos más abrirán la disputa del grupo H.

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Grupo H

La programación del Mundial 2026 hoy 15de junio arrancará al mediodía de Chile, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde España enfrentará a Cabo Verde. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+

Tras ello, a contar de las 18:00 horas, Uruguay se medirá ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, encuentro que se podrá observar en Chilevisión por TV abierta, D Sports en TV cable y por plataformas en Disney+ y Paramount+.

Grupo G

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 15.00 horas, en el Lumen Field de Seattle, lugar en que Bélgica enfrentará a Egipto, juego que se podrá observar en Chilevisión por TV abierta, D Sports en TV cable y por plataformas en Paramount+.

Luego, a partir de las 21:00 horas, Irán jugará ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El partido se podrá ver en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

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