Partidos del Mundial 2026 hoy, lunes 15 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / ANDER GILLENEA

Hoy, lunes 15 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos son parte de la primera fecha del grupo G y dos más abrirán la disputa del grupo H.

Grupo H

La programación del Mundial 2026 hoy 15de junio arrancará al mediodía de Chile, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde España enfrentará a Cabo Verde. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+

Tras ello, a contar de las 18:00 horas, Uruguay se medirá ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, encuentro que se podrá observar en Chilevisión por TV abierta, D Sports en TV cable y por plataformas en Disney+ y Paramount+.

Grupo G

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 15.00 horas, en el Lumen Field de Seattle, lugar en que Bélgica enfrentará a Egipto, juego que se podrá observar en Chilevisión por TV abierta, D Sports en TV cable y por plataformas en Paramount+.

Luego, a partir de las 21:00 horas, Irán jugará ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El partido se podrá ver en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.