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CLASIFICACIÓN. Cobreloa manda y Rangers no levanta: así quedó la tabla de posiciones de la Primera B tras la fecha 9

Apenas tres puntos separan al puntero del séptimo lugar de la clasificación.

Javier Catalán

FOTO:JUAN RIQUELME/ AGENCIA UNO

FOTO:JUAN RIQUELME/ AGENCIA UNO

Este lunes se bajó el telón de la novena fecha de la Primera B, una jornada cargada de resultados importantes que dejan la parte alta de la tabla al rojo vivo.

Con nueve partidos disputados, la cima de la Liga de Ascenso le pertenece a Cobreloa (18 pts), seguido de cerca por Deportes Antofagasta (17 pts), San Marcos de Arica (17 pts), Puerto Montt (16 pts), Deportes Recoleta (16 pts), Santiago Wanderers (15 pts) y Magallanes (15 pts).

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En la medianía de la tabla aparecen Deportes Temuco (13 pts), Unión Española (11 pts), San Luis (10 pts), Curicó Unido (10 pts), Deportes Iquique (9 pts), Deportes Copiapó (9 pts) y Unión San Felipe (9 pts).

En la parte baja, luchando por evitar el descenso, se ubican Deportes Santa Cruz (6 pts) y, mucho más atrás, Rangers de Talca (2 pts), principal candidato a perder la categoría.

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