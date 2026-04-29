AUDIO. Falló tres penales seguidos, le anularon un gol y un delantero de Palestino tuvo que consolarlo: “No lo podía creer”

En conversación con ADN Deportes en zona mixta, Nelson Da Silva contó el noble gesto que tuvo con Carlos Vinícius tras el partido de Copa Sudamericana.

Nelson Da Silva, delantero de Palestino

Nelson Da Silva, delantero de Palestino

El partido entre Palestino y Gremio en La Cisterna por la Copa Sudamericana quedará marcado por los tres penales consecutivos que Sebastián “Zanahoria” Pérez le atajó a Carlos Vinícius.

El delantero con pasado en Napoli, Benfica y Tottenham no tuvo su noche este miércoles y, además de fallar tres veces desde los 12 pasos, también vio cómo se le anuló un gol en el segundo tiempo tras revisión del VAR por una mano previa de un compañero.

Nelson Da Silva, ariete de los “árabes”, conversó en zona mixta con ADN Deportes y reveló que, tras el encuentro, fue a hablar con su colega brasileño para brindarle apoyo.

Hablé con Vinícius, no lo podía creer, la verdad. Uno como delantero siempre quiere convertir, pero bueno, mejor para nosotros, porque nos sirvió para seguir en partido”, señaló de entrada el ex Deportes Limache.

“No me ha tocado fallar tres penales, pero sin duda es difícil, porque uno trabaja para convertir. Charlé un rato con él, le di ánimos, somos colegas. Pero, como dije antes, bienvenido sea”, cerró Da Silva.

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

