AUDIO. Falló tres penales seguidos, le anularon un gol y un delantero de Palestino tuvo que consolarlo: “No lo podía creer”
En conversación con ADN Deportes en zona mixta, Nelson Da Silva contó el noble gesto que tuvo con Carlos Vinícius tras el partido de Copa Sudamericana.
Nelson Da Silva, delantero de Palestino
01:20
El partido entre Palestino y Gremio en La Cisterna por la Copa Sudamericana quedará marcado por los tres penales consecutivos que Sebastián “Zanahoria” Pérez le atajó a Carlos Vinícius.
El delantero con pasado en Napoli, Benfica y Tottenham no tuvo su noche este miércoles y, además de fallar tres veces desde los 12 pasos, también vio cómo se le anuló un gol en el segundo tiempo tras revisión del VAR por una mano previa de un compañero.
Nelson Da Silva, ariete de los “árabes”, conversó en zona mixta con ADN Deportes y reveló que, tras el encuentro, fue a hablar con su colega brasileño para brindarle apoyo.
“Hablé con Vinícius, no lo podía creer, la verdad. Uno como delantero siempre quiere convertir, pero bueno, mejor para nosotros, porque nos sirvió para seguir en partido”, señaló de entrada el ex Deportes Limache.
“No me ha tocado fallar tres penales, pero sin duda es difícil, porque uno trabaja para convertir. Charlé un rato con él, le di ánimos, somos colegas. Pero, como dije antes, bienvenido sea”, cerró Da Silva.
