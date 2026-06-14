Marcelo Bielsa apunta otra vez contra Estados Unidos: “La pausa de hidratación es una decisión tomada, los motivos son muy claros”

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, ofreció declaraciones clave en la antesala del ansiado debut de la Celeste en la Copa del Mundo 2026 frente a Arabia Saudita (programado para este lunes 15 de junio en Miami).

Fiel a su estilo reflexivo y analítico, el entrenador argentino desglosó el estado de su equipo, la complejidad del torneo y cómo manejaron la preparación.

Una de las grandes polémicas de los primeros días de Mundial, ha estado en las pausas de hidratación, las cuales han servido para que los organizadores de la Copa del Mundo pongan publicidad hasta por si acaso: “La pausa de hidratación es una decisión tomada, los motivos son muy claros, no es necesario que yo agregue opiniones”.

Bielsa fue muy enfático al señalar que el fútbol moderno ha equiparado las fuerzas y que no existen rivales accesibles: “No imaginamos un partido sencillo. Es difícil valorar oponentes accesibles en el fútbol actual. A cualquier equipo le cuesta mucho superar a su oponente”.

Remarcó que en una fase de grupos corta (tres partidos), resolver positivamente el debut es crucial, definiéndolo como “el primer paso de un camino que de ninguna manera se puede imaginar como simple”.

Consultado por las expectativas individuales y la interna del grupo, el estratega apeló a la ambición, pero también a la necesidad de plasmar el trabajo en la cancha.

“Cada uno tiene una ilusión muy, muy grande. Luego hay que demostrar qué pudo finalmente conseguir de lo que sueña”. Aunque la preparación previa estuvo rodeada de las habituales dudas físicas (como la evolución de Ronald Araújo o Giorgian de Arrascaeta), Bielsa ha sostenido que el grupo llega en condiciones normales y con tiempo suficiente para definir el once titular.