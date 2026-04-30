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Golpe para Unión Española: alcalde de Independencia frena a Jorge Segovia por proyecto del nuevo Santa Laura

“Unión Española no ha presentado ningún proyecto asociado a su estadio”, afirmó Agustín Iglesias a través de sus redes sociales.

Javier Catalán

Agencia Uno

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Si ayer los hinchas de Unión Española podían ilusionarse con la remodelación del Estadio Santa Laura tras el anuncio de Jorge Segovia, propietario del club, de que el proyecto ya estaba listo, ahora sufrieron un duro golpe de realidad.

Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el estadio de la Católica”, dijo el empresario español a El Deportivo, asegurando además que la inversión sería de cerca de 27 millones de dólares.

Sin embargo, este jueves fue el propio alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien confirmó que nada de esto ha llegado a la municipalidad y que es necesario que ellos aprueben esta nueva casa “hispana”.

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“Siempre la inversión en nueva infraestructura es importante para una comuna, pero Unión Española no ha presentado ningún proyecto asociado a su estadio”, escribió el edil en su cuenta de X.

“Todas las iniciativas tienen una regulación que cumplir y, en caso de que el proyecto se presente, nosotros exigiremos que cada paso se cumpla y que la construcción incorpore mitigaciones serias para los vecinos”, cerró el alcalde de Independencia.

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