Cadem: expectativas sobre promesas del Presidente Kast en seguridad, inmigración y economía sufren estrepitosa caída
Según el último sondeo de Plaza Pública, la confianza en que el Gobierno controle las fronteras o reduzca la delincuencia retrocedió hasta 21 puntos en solo seis semanas.
La quinta semana de abril trajo consigo un complejo escenario para el Gobierno de José Antonio Kast. De acuerdo con un adelanto de la encuesta Plaza Pública de Cadem del 28 de abril, las expectativas ciudadanas respecto al cumplimiento de las promesas clave de campaña, como inmigración, economía y seguridad, sufrieron una fuerte caída en comparación con los resultados de marzo.
El desplome en los ejes principales
El retroceso más marcado se observa en la capacidad percibida del Ejecutivo para gestionar la crisis de seguridad e inmigración.
- Seguridad: La expectativa de que el Gobierno logre reducir la delincuencia cayó 21 puntos, situándose en un 33%. Aún más drástico es el pesimismo en torno a los delitos graves: quienes creen que se reducirán los homicidios pasaron de un 45% a solo un 25%.
- Inmigración: La confianza en que la administración logre controlar el ingreso irregular y ordenar las fronteras retrocedió 20 puntos, llegando al 41%.
- Economía: Solo un 33% de los encuestados piensa que se alcanzará un crecimiento económico superior al 4%, lo que representa una caída de 19 puntos frente al sondeo anterior.
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En materias legislativas recientes, el panorama es mixto: un 50% cree que se aprobará el proyecto de reconstrucción nacional, pero solo un 32% ve posible que se logre avanzar en el alivio a la clase media.
Los temas con mayor resiliencia
Pese al pesimismo general, existen tres áreas donde el Gobierno aún mantiene una mayoría relativa de expectativas de cumplimiento, aunque todas registraron bajas leves respecto a marzo:
- Permisos ambientales: Un 55% cree probable que se eliminen permisos para destrabar inversiones (bajó 9 puntos).
- Selección escolar: Un 54% confía en que los colegios públicos volverán a seleccionar a sus alumnos, eliminando la denominada “tómbola” (bajó 10 puntos).
- Contribuciones: Un 52% mantiene la expectativa de que se eliminarán las contribuciones a la primera vivienda, siendo el ítem que menos cayó (solo 3 puntos).
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