Cadem: expectativas sobre promesas del Presidente Kast en seguridad, inmigración y economía sufren estrepitosa caída

La quinta semana de abril trajo consigo un complejo escenario para el Gobierno de José Antonio Kast. De acuerdo con un adelanto de la encuesta Plaza Pública de Cadem del 28 de abril, las expectativas ciudadanas respecto al cumplimiento de las promesas clave de campaña, como inmigración, economía y seguridad, sufrieron una fuerte caída en comparación con los resultados de marzo.

El desplome en los ejes principales

El retroceso más marcado se observa en la capacidad percibida del Ejecutivo para gestionar la crisis de seguridad e inmigración.

Seguridad: La expectativa de que el Gobierno logre reducir la delincuencia cayó 21 puntos , situándose en un 33%. Aún más drástico es el pesimismo en torno a los delitos graves: quienes creen que se reducirán los homicidios pasaron de un 45% a solo un 25% .

La expectativa de que el Gobierno logre reducir la delincuencia cayó , situándose en un 33%. Aún más drástico es el pesimismo en torno a los delitos graves: quienes creen que se reducirán los homicidios pasaron de un 45% a solo un . Inmigración: La confianza en que la administración logre controlar el ingreso irregular y ordenar las fronteras retrocedió 20 puntos, llegando al 41% .

La confianza en que la administración logre controlar el ingreso irregular y ordenar las fronteras retrocedió 20 puntos, llegando al . Economía: Solo un 33% de los encuestados piensa que se alcanzará un crecimiento económico superior al 4%, lo que representa una caída de 19 puntos frente al sondeo anterior.

En materias legislativas recientes, el panorama es mixto: un 50% cree que se aprobará el proyecto de reconstrucción nacional, pero solo un 32% ve posible que se logre avanzar en el alivio a la clase media.

Los temas con mayor resiliencia

Pese al pesimismo general, existen tres áreas donde el Gobierno aún mantiene una mayoría relativa de expectativas de cumplimiento, aunque todas registraron bajas leves respecto a marzo: