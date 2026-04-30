“Más falso que pescado con hombros”: trollean a Canal 13 por uso de IA en anuncio de teleserie

Este jueves, Canal 13 utilizó sus redes sociales para promocionar el regreso de la recordada teleserie Betty, la fea la cual será transmitida por las tardes en la señal televisiva.

En su anuncio, realizado por su cuenta de X, los usuarios trollearon a la señal televisiva por el uso de IA en uno de los promocionales que realizó otro internauta.

El promocional en cuestión trata de una credencial extraviada por el personaje de Beatriz Pinzón, interpretado por Ana María Orozco, en el Metro de Santiago.

“Acabo de encontrar esta joyita en el Metro. Canal 13 se les arruinó la sorpresa”, escribió @MateoTagle el posteo se llenó de trolleos y de críticas.

“Más falso que pescado con hombros, mínimo hubieran mandado a alguien a sacar la foto en el Metro”; “Pónganle voluntad”; “No costaba más de 10 lucas mandar a hacerlo y mandar a alguien a tomar la foto”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.