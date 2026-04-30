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ANFP reprograma duelo entre la U y O’Higgins por Liga de Primera: este es el nuevo horario confirmado

El duelo debía disputarse el 23 de mayo, pero la participación de O’Higgins en la Copa Sudamericana obligó a su reprogramación.

Javier Catalán

ANFP reprograma duelo entre la U y O’Higgins por Liga de Primera: este es el nuevo horario confirmado

ANFP reprograma duelo entre la U y O’Higgins por Liga de Primera: este es el nuevo horario confirmado / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La Universidad de Chile se prepara para el duelo de este sábado por la Copa de la Liga ante Deportes La Serena, pero en la Liga de Primera se acaba de confirmar una reprogramación.

El duelo ante O’Higgins por la jornada 13, que en un principio estaba agendado para el 23 de mayo, fue postergado debido a la participación de los rancagüinos en la Copa Sudamericana.

La ANFP, a través de su página web, confirmó que el partido se jugará finalmente el próximo 10 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

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Con este ajuste, el “Capo de Provincia” tendrá el fin de semana libre para afrontar con descanso el último partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde deberá viajar a Colombia para enfrentar a Millonarios.

Por su parte, tal como informamos en ADN Deportes, Universidad de Chile ya trabaja en la búsqueda de un amistoso para el fin de semana del 23 de mayo, con el objetivo de no perder rodaje y también celebrar en el Estadio Nacional sus 99 años (24 de mayo).

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