Esta semana, la Copa Libertadores volvió a dejar uno de esos momentos que solo ocurren en el fútbol sudamericano, con un exentrenador de Universidad Católica como protagonista.

Tras el empate 1-1 entre Cerro Porteño y Palmeiras, Abel Ferreira, técnico de los brasileños, disparó con todo en conferencia de prensa contra Ariel Holan, estratega de los paraguayos, acusándolo por haber achicado la cancha para generar menos espacios.

“Nunca vi en mi vida algo así, tengo muchos años en el fútbol. Hay que preguntar a la Conmebol, recortaron el campo de juego. No tengo nada más para decir. Nunca lo vi en mi vida. Es triste ver esto en el siglo 21, muy triste, pero yo no soy el responsable, yo no soy el que lo organiza”, dijo el portugués, evidentemente molesto con la situación.

🤬🇵🇹 Abel Ferreira y su indignación después de que Cerro Porteño ACHIQUE LA CANCHA:



“Nunca vi en mi vida algo así, tengo muchos años de fútbol. Hay que preguntarle a la CONMEBOL”. pic.twitter.com/vyouW91EKl — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 30, 2026

Pero el campeón con los cruzados en 2020 no se quedó callado y salió en defensa de su decisión más tarde en la sala de prensa, justificándose en el reglamento de la Conmebol para achicar la cancha.

“Las normas son claras con respecto a las medidas mínimas, tanto de largo como de ancho. En América, para todos los participantes de este gran torneo que es la Libertadores, son 100 x 64. La cancha de hoy tenía 64 de ancho y 105 de largo. Creo que eso no es determinante para el juego”, señaló el argentino.